Кыргызстан полностью обеспечил себя семенами гречихи, табака, овса и бобовых культур. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил директор департамента по экспертизе сельскохозяйственных культур Минсельхоза Бакыт Мамбетов.

«Обеспеченность семенами люцерны составила 74,3 процента, хлопка — 87,1 процента, картофеля — 96,7 процента, кукурузы — 81,4 процента, сафлора — 93,1 процента, подсолнечника — 96,3 процента и сахарной свеклы — 40,7 процента. Совместно с районными управлениями аграрного развития составлен баланс семян сельскохозяйственных культур на этот год», — сказал он.

По словам специалиста, в семеноводческих хозяйствах республики накоплено 263 тонны семян, предназначенных для ярового сева. Из них 183 тонны яровой пшеницы, 80 тонн ячменя и 40 тонн хлопка.