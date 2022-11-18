11:51
USD 89.51
EUR 97.09
RUB 0.97
Экономика

Кыргызстан полностью обеспечил себя семенами гречихи, табака, овса и бобовых

Кыргызстан полностью обеспечил себя семенами гречихи, табака, овса и бобовых культур. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил директор департамента по экспертизе сельскохозяйственных культур Минсельхоза Бакыт Мамбетов.

«Обеспеченность семенами люцерны составила 74,3 процента, хлопка — 87,1 процента, картофеля — 96,7 процента, кукурузы — 81,4 процента, сафлора — 93,1 процента, подсолнечника — 96,3 процента и сахарной свеклы — 40,7 процента. Совместно с районными управлениями аграрного развития составлен баланс семян сельскохозяйственных культур на этот год», — сказал он.

По словам специалиста, в семеноводческих хозяйствах республики накоплено 263 тонны семян, предназначенных для ярового сева. Из них 183 тонны яровой пшеницы, 80 тонн ячменя и 40 тонн хлопка.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/251032/
просмотров: 245
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане могут запретить ввоз генно-модифицированных семян
Назначен директор службы водных ресурсов Кыргызстана
У министра сельского хозяйства Кыргызстана новые заместители
Маил Алияскаров ушел с поста замминистра сельского хозяйства
Нехватка поливной воды. В Кыргызстане хотят построить три водохранилища
Кыргызстан планирует экспортировать 18 тонн грубой шерсти в Монголию
Финансовые нарушения на более 470 миллионов сомов выявили в Минсельхозе
Малопродуктивные земли сельхозназначения намерены освоить под садоводство
Овощи и фрукты с нарушениями фитосанитарных норм пытались ввезти из России в КР
В 2023 году КР экспортировала более 850 тысяч тонн подкарантинной продукции
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане пройдет Глобальная неделя денег В Кыргызстане пройдет Глобальная неделя денег
Теперь официально. Минэнерго предлагает повысить тарифы на&nbsp;свет с&nbsp;1&nbsp;мая Теперь официально. Минэнерго предлагает повысить тарифы на свет с 1 мая
В&nbsp;Кыргызстане снова подорожал доллар В Кыргызстане снова подорожал доллар
С&nbsp;1&nbsp;апреля 2024 года изменится порог беспошлинного ввоза товаров в&nbsp;ЕАЭС С 1 апреля 2024 года изменится порог беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС
Бизнес
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
21 марта, четверг
11:36
Первая женщина-космонавт из Беларуси отправляется на МКС Первая женщина-космонавт из Беларуси отправляется на МК...
11:05
Странам ЕАЭС необходимо развивать цифровые валюты — Евразийский банк развития
10:46
Закон об иноагентах. Президента призывают не становиться на путь авторитаризма
10:15
Выступать вместе против военной угрозы извне предлагает Казахстан Кыргызстану
10:00
Нооруз. Как в Кыргызстане возрождали весенний праздник
20 марта, среда
23:39
Лучший смартфон для съемки фото и видео назвали эксперты