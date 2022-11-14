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Экономика

Рост экономики Кыргызстана с начала года зафиксирован на уровне 7 процентов

Рост экономики Кыргызстана с начала 2022-го зафиксирован на уровне 7 процентов. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

По его сведениям, в январе — октябре рост валового внутреннего продукта страны сложился на уровне 7 процентов. Номинальный объем ВВП составил около 688 миллиардов сомов.

Объем производства промышленной продукции в январе — октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го увеличился на 14,3 процента. В частности, объемы промышленности увеличились за счет роста выпуска основных металлов на 32,1 процента, деревянных и бумажных изделий — на 30,7 процента, нефтепродуктов — на 12,8 процента, пищевых продуктов и табачных изделий — на 11,9 процента, текстильного производства, одежды и обуви, кожи и кожаных изделий — на 5,5 процента, добычи полезных ископаемых — на 6,1 процента.

Положительная тенденция наблюдалась в строительстве, увеличение объемов в отрасли составило 5 процентов, сельском хозяйстве — 6,7 процента, оптовой и розничной торговле — 7,3 процента.

В январе — октябре также зафиксирован прирост потребительских цен и тарифов. В целом по республике он составил 12,1 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/250515/
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