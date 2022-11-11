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Экономика

ЕАБР: Роль Центральной Азии для России и Китая будет возрастать

Стратегическая роль Центральной Азии на обширном евразийском пространстве будет возрастать, в том числе будет расти значимость региона для ближайших соседей и ключевых экономических партнеров — России и Китая.  Об этом говорится в докладе Евразийского банка развития «Экономика Центральной Азии: новый взгляд».

Аналитики проанализировали особенности стран региона, перспективы их взаимодействия и потенциал развития. Отмечается, что государства состоялись экономически и имеют серьезные перспективы роста.

Центральная Азия имеет совокупный ВВП в $347 миллиардов, который за последние 20 лет вырос в 7,5 раза.

Доля Центральной Азии в мировом ВВП по паритету покупательной способности с 2000 года выросла в 1,8 раза. Население региона в 77 миллиона человек увеличилось в 1,4 раза и формирует емкий рынок сбыта и растущий пул трудовых ресурсов. Существующее распределение возрастных категорий означает увеличение численности трудовых ресурсов в будущем.

«Страны региона получили исторический шанс воспользоваться преимуществами транзитного положения, а также возможностями выхода на внешние рынки за счет формирующихся международных транспортных коридоров. Существенные возможности обусловлены скоординированным развитием водно-энергетического комплекса, включая зеленую энергетику. Интеграционные инициативы обладают значительным потенциалом стимулирования экономического роста, особенно важна инфраструктурная интеграция», — отмечают аналитики ЕАБР.

Продолжительный период закрытости некоторых стран региона, отдаленность от основных экономических центров, отсутствие выхода к морю по-прежнему неблагоприятно влияют на восприятие региона международными инвесторами.

Эксперты считают, что устойчивое развитие центральноазиатских государств будет связано со сбалансированным подходом к привлечению внешних финансовых ресурсов — через укрепление и развитие добрососедских отношений между странами региона и реализацию региональных программ международными организациями и банками развития.

«Несмотря на достигнутый прогресс, существует ряд системных проблем, сдерживающих социально-экономическое развитие центральноазиатских государств. Экспорт сырьевых товаров и денежные переводы трудящихся-мигрантов по-прежнему играют большую роль в экономиках региона. Среди других значимых барьеров — качество институциональной среды, узкие места на региональных транспортных сетях, социальные проблемы, макроэкономические риски, недостаточный уровень гармонизации в региональных торгово-экономических отношениях», — говорится в докладе.

Странам региона необходимо преодолеть четыре ключевых структурных вызова — это отсутствие выхода к морю, ресурсная зависимость и низкий уровень развития финансового сектора, рассогласованность в водно-энергетической сфере, климатические изменения.

В ЕАБР уверены, что центральноазиатские страны, действуя согласованно, будут иметь больше возможностей для преодоления структурных проблем развития.

Повышение нагрузки на энергетическую систему в условиях активного роста экономической деятельности и связанность стран региона общими бассейнами рек делают безальтернативным их сотрудничество в водно-энергетической сфере. Не менее важны согласованные усилия для развития транспортной инфраструктуры и борьбы с климатическими рисками. Расшивка «узких» мест в развитии инфраструктурных отраслей позволит повысить производительность в экономике, расширить торгово-экономическое партнерство со странами-соседями, улучшить товарную диверсификацию производства и экспорта.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/250347/
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