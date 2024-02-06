Нацбанк Кыргызстана сохранит ставку в 13 процентов в ближайшие полгода

«Полагаем, что НБ КР может сохранить учетную ставку на уровне 13 процентов в течение первого полугодия 2024-го из-за рисков», — говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития.

В ЕАБР напомнили, что Нацбанк сохранил ставку на прежнем уровне. При этом отмечено, что годовая инфляция устойчиво снижается преимущественно за счет замедления роста цен в продовольственной корзине.

«В непродовольственном сегменте и секторе услуг отмечена более инерционная динамика. Регулятор указал на сохранение проинфляционных рисков со стороны внутреннего спроса и высоких инфляционных ожиданий. Принятое решение направлено на стимулирование сберегательного поведения населения и стабилизацию инфляционных ожиданий», — подчеркивают в ЕАБР.