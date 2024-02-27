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Экономика

Темпы роста промышленности Кыргызстана будут волатильными в 2024 году

Темпы роста промышленного сектора продолжат быть волатильными в этом году во многом из-за динамики производства основных металлов. Такой прогноз содержится в еженедельном отчете Евразийского банка развития.

В ЕАБР отмечают, что выпуск промышленного производства Кыргызстана вырос до 16,5 процента в январе 2024-го с 8,6 процента месяцем ранее.

«Улучшению показателя способствовало увеличение выпуска основных металлов на 35,3 процента в январе текущего года после 14,1 процента месяцем ранее. Дополнительное положительное влияние оказал рост производства пищевых продуктов и неметаллических изделий», — говорится в обзоре.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/287637/
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