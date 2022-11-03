Как влияет на местные экономики въезд россиян в постсоветские страны

Выезд россиян в постсоветские страны на фоне спецоперации в Украине и частичной мобилизации позитивно влияет на экономики принимающих государств, хотя и несет в себе некоторые риски. Об этом сообщает ведущий экономист по развивающимся рынкам Oxford Economics Татьяна Орлова в обзоре «Утечка мозгов из России приносит пользу ее соседям из бывшего СССР».

Согласно доступным данным по численности уехавших, на которые ссылается экономист, большинство из них прибыли в Турцию, Казахстан, Армению, Грузию и Азербайджан.

Для стран постсоветского пространства эффект от релокации россиян выражается в притоке денежного и человеческого капитала. Денежные поступления уже позитивно влияют на баланс текущего счета государств, активизируют их внутренний спрос на товары и услуги.

Как отмечается, приток человеческого капитала может принести пользу в долгосрочном периоде, если принимающие страны создадут благоприятные условия для работы высококвалифицированных выходцев из России.

По данным Oxford Economics, только в сентябре в Казахстан уехали около 200 тысяч россиян, Грузию — 70 тысяч и Армению — 60 тысяч человек.

С учетом этих оценок и принимая во внимание введенный в марте запрет на вывоз более $10 тысяч из РФ, россияне могли привезти в Казахстан, Грузию и Армению около $3 миллиардов наличными.

Как сообщается, гораздо большие суммы, вероятно, были переведены на счета местных банков, поскольку ограничений на это не было.

«В Казахстане объем средств на банковских депозитах российских граждан в этом году вырос более чем в четыре раза и составил $1,4 миллиарда», — указывается в обзоре.

Кроме того, приток свежего капитала позволил таким небольшим экономикам постсоветского пространства, как Грузия, Армения и Молдова, в текущем году нарастить свои валютные резервы, что повышает их устойчивость к внешним потрясениям.

Как подчеркивается в обзоре, в краткосрочной перспективе прибывшие релоканты увеличивают спрос на товары и услуги. С другой стороны, эта миграция подпитывает рост цен на жилье и разжигает инфляцию. Это также может привести к повышению напряженности, вызывая отголоски советского прошлого и недавних конфликтов.

«Власти государств, принявших наибольшее число российских мигрантов, должны выбрать правильное сочетание стратегий, чтобы извлечь максимальную выгоду из притока денежного и человеческого капитала из РФ, избегая при этом перегрева», — отмечает Татьяна Орлова.