Власти Кыргызстана будут помогать российским компаниям в релокации

Ведется работа по сопровождению крупных и мелких российских компаний, которые заинтересованы в частичной локализации своего производства в Кыргызстане либо задумываются о том, чтобы войти на рынок республики. Об этом заявил глава Национального агентства по инвестициям Умбриэль Темиралиев на Российско-Кыргызском инвестиционном форуме.

По поручению президента и председателя кабинета министров агентство готово создать все необходимые условия для частичной релокации предприятий, создания новых совместных предприятий и цепочек добавленной стоимости. Кыргызстан предлагает рассмотреть вариант работы российских компаний на территории свободных экономических зон, преференциальных территориях. При этом предлагается применять механизм государственно-частного партнерства.

«Буквально вчера мы получили твердый интерес со стороны одной российской компании, которая хочет перевести сюда свое предприятие частично. Она хотела бы открыть здесь сборку транспортной техники, включая электрический общественный транспорт. Мы заинтересованы в привлечении инвестиций из России и дальше и намерены приложить максимальные усилия для развития и укрепления наших взаимоотношений», — заключил Умбриэль Темиралиев.