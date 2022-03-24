МЧС выделили 8 миллиардов сомов на закупку продуктов питания

На сегодня выделено порядка 8 миллиардов сомов для закупки необходимых продуктов питания. Об этом сегодня на заседании кабинета министров по антикризисным мерам сообщил глава кабмина Акылбек Жапаров.

По его словам, сейчас Министерству финансов и Национальному банку предлагается пересмотреть внутренние нормативы. Предлагается разрешить МЧС брать деньги наличными, если потребуется, для закупки продуктов и удержания необходимого уровня госматрезервов.

«В 2008 году тоже был резкий скачок цен на пшеницу. Тогда нам помог Китай. Предлагаю не только на традиционные рынки опираться, но и на КНР, Иран и другие направления», — отметил Акылбек Жапаров.