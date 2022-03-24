В МЧС рассказали, сколько продуктов купят для пополнения запасов

Для пополнения запасов Фонда госматрезервов в ближайшее время запланирована закупка ряда товаров. Об этом сегодня рассказал журналистам министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев.

По его словам, руководством страны поставлена задача — закупить 5 тысяч тонн растительного масла и 12,5 тысячи тонн сахара. Кроме того, планируется купить 5 тысяч литров дизельного топлива по цене 59 сомов за литр.

«С 14 марта вступило в силу постановление правительства России о временном запрете на вывоз зерновых. Но он не затрагивает договоры, которые заключены до введения запрета. У нас сейчас есть договор на 14,5 тысячи тонн зерна пшеницы. Финансирование идет бесперебойное. На сегодня по линии МЧС по республике введен режим повышенной готовности. Каких-либо препятствий в процессе работы нет», — сказал Бообек Ажикеев.