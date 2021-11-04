«Кумтор» опровергает заявление Centerra о сокращении объема добычи золота

«Centerra Gold Inc. распространила абсурдное заявление, в котором утверждает, что с введением внешнего управления на руднике сократился объем добычи золота» — «Кумтор Голд Компани» опровергает данные канадской компании.

По данным пресс-службы КГК, канадская компания также не согласна с отказом нынешнего руководства «Кумтор Голд Компани» публиковать какие-либо производственные данные.

«У менеджмента компании «Кумтор» данное заявление вызывает по меньшей мере удивление. Очевидно, канадцам больше нечем апеллировать и они включили заезженную пластинку. Во-первых, в заявлении Centerra не указан источник информации, нет ссылок и комментариев компетентных экспертов, из чего можно сделать вывод, что данное сочинение является надуманным и носит клеветнический характер, если не сказать прямо — это откровенная ложь», — заявляют в пресс-службе КГК.

По ее данным, «Кумтор» не обязан отчитываться перед бывшими руководителями компании, которые годами «хищнически разворовывали Кыргызстан и нанесли катастрофический ущерб экологии страны, и с которыми сейчас идут судебные разбирательства».

«Чтобы делать подобные заявления надо быть либо по-детски наивными, либо циничными, либо это просто очередная провокация канадцев с целью выудить закрытую информацию, чтобы потом использовать ее в суде против интересов Кыргызстана», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напоминают, что «рудник уже множество раз посещали отечественные, международные журналисты и представители дипмиссий, которые своими глазами видели, что работы на руднике идут полным ходом и никаких угроз безопасности нет». Ими были сняты видеоматериалы и получены комментарии профильных специалистов.

«Добыча золота за шесть месяцев внешнего управления не сократилась и соответствует намеченному плану, что подтверждают ежемесячные отчеты, предоставляемые соответствующим государственным органам», — информирует пресс-служба. По ее данным, «ранее канадцы постоянно публиковали рапорты, но, как выяснилось в ходе проверки, они были липовыми, а цифры дутыми».

«По поводу воды в карьере профильные специалисты Кумтора давали еженедельную текстовую и видеоинформацию, как и каким образом идет откачка воды. Мы официально заявляем, что сейчас воды в карьере почти не осталось. В течение трех дней она будет откачена полностью», — отмечается в пресс-релизе, к которому прилагается фото, сделанное сегодня.

«Мы искренне надеемся, что канадская компания прекратит публиковать ложь и домыслы и вместо того, чтобы вводить в заблуждение общество инсинуациями, займется отстаиванием своих интересов в законном порядке в судах», — резюмирует пресс-служба.