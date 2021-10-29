Акылбек Жапаров рассказал делегации Турции о добыче золота в Кыргызстане

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с делегацией Союза торговых палат Турции во главе с вице-президентом Сельджуком Озтюрком. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, после чего состоялась презентация ряда инвестиционных проектов, подготовленных Министерством экономики и коммерции.

«Мы считаем, что пора предпринять решительные шаги по устранению технических барьеров во взаимной торговле. Сейчас мы приступаем к крупным реформам в экономике и государственном управлении. Особое внимание уделяется проектам в таких областях, как промышленность, сельское хозяйство, текстильная промышленность, гидроэнергетика», — сказал Акылбек Жапаров.

Далее он проинформировал участников встречи о потенциале добычи золота в республике.

«Мы заинтересованы в открытии индустриальной зоны в КР, где фабрики и заводы расположены на одной территории. Как кабинет министров, мы окажем всю необходимую поддержку для реализации этого предложения», — добавил председатель кабинета министров.