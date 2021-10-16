Самый дорогой уголь в Кыргызстане продают в Ноокате и Исфане

На 14 октября 2021-го средние цены на уголь по сравнению с октябрем прошлого года в среднем по республике повысились на 793,7 сома, или на 17,9 процента. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Отмечается, что самый дешевый уголь в селе Чаек (3 тысячи сомов за тонну), Балыкчи (4 тысячи) и Нарыне (4,2 тысячи). А самый дорогой уголь в Ноокате (9 тысяч 262,8 сома), Исфане (8 тысяч 485,3) и Баткене (8 тысяч 242,6).

Наиболее значительный рост цен на уголь, в отличие от октября прошлого года, отмечен в Кербене — на 3 тысячи 366,1 сома за тонну, или более чем в 2 раза, Джалал-Абаде — на 1 тысячу 725 сомов, или на 36,2 процента и Баткене — на 1 тысячу 604,5 сома, или на 24,2 процента. При этом в Таласе цены на уголь снизились на 61,8 сома, или на 1,1 процента.