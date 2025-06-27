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Экономика

В Кыргызстане установили цены на уголь и мазут для теплоснабжающих предприятий

Служба антимонопольного регулирования утвердила цены на уголь и мазут, которые поставляются теплоснабжающим организациям в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Уточняется, что цены на уголь, предназначенный для ТЭЦ Бишкека и других предприятий, установлены в зависимости от вида топлива. Расчет проведен на основании перечня, представленного ГП «Кыргызкомур» совместно с мэрией. В стоимость входят НДС и НсП.

Также установлены оптовые цены на реализуемый уголь по группам потребителей для угледобывающих компаний, имеющих лицензию.

Антимонопольная служба также утвердила автотранспортные тарифы на доставку твердого топлива с месторождений Кара-Кече, Таш-Кумыр, Узген, Жыргалан и Загара. Тарифы определены в зависимости от маршрута и составляют от 3 до 4 сомов за тонну на километр (без учета налогов).

Установлены цены и на перевозку мазута от объектов ОАО «Кыргызнефтегаз» в города и на промышленные узлы страны. Утверждена стоимость самого мазута «М-100» для поставки на ТЭЦ Бишкека и Оша. Она составляет 21,4 тысячи сомов за тонну (без учета НДС и НсП).

Помимо этого, антимонопольщики определили стоимость услуг по перегрузке угля на железнодорожный транспорт на площадке в Балыкчи.

Полный список компаний, цен и маршрутов здесь.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/334341/
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