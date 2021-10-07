В ЕАЭС урегулируют вопрос взимания НДС при электронной торговле

Совет Евразийской экономической комиссии поручил комиссии совместно с правительствами стран Евразийского экономического союза подготовить предложения, предусматривающие взимание косвенных налогов в рамках взаимной электронной торговли по принципу государства назначения. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

«Сегодня неурегулированность налогообложения в рамках взаимной электронной торговли товарами, ввозимыми в адрес физических лиц, между странами союза является одной из проблем, которая препятствует дальнейшему развитию отрасли», — отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Из-за этого получается, когда при реализации товаров с интернет-площадки в одном из государств ЕАЭС потребителям в другой стране союза возникают случаи двойного налогообложения.

В результате потенциал электронной торговли полностью не раскрывается, а ее темпы роста внутри ЕАЭС по сравнению с электронной торговлей с третьими государствами оказываются значительно ниже. Для решения проблемы как раз и принято поручение совета ЕЭК. Обсудить подготовленные предложения на уровне вице-премьеров стран союза предполагается в первом квартале 2022 года.