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Экономика

Ситуация с «Кумтором». Кыргызстан предложил свое золото Индии

Кыргызстан стал фокусной страной в работе седьмого ежегодного пленарного заседания бизнес-форума Speed Networking в Мумбаи (Индия). Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

Отмечается, что после пленарного заседания состоялись профильные сессии, встречи и переговоры с представителями ведущих компаний в различных секторах. В том числе обсуждены возможности экспорта золота из КР в Индию для изготовления ювелирных изделий.

Ранее министр экономики и финансов Акылбек Жапаров заявил, что власти Кыргызстана начали прорабатывать новые каналы поставки золота. Переговоры уже идут. Он пообещал, что условия будут не хуже прежних.

Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (LBMA) временно исключила ОАО «Кыргызалтын» из списка надежных поставщиков. Теперь отечественная компания не входит в Good Delivery List, что может негативно сказаться на деятельности аффинажного завода, стоимости золота и инвестиционной привлекательности Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/209270/
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