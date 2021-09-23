Разногласия о применении навигационных пломб в странах ЕАЭС устранены

Устранены последние разногласия по проекту соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) навигационных пломб. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

В частности, на заседании комитета по вопросам устранения разногласий и спорных ситуаций и обеспечения свободы перемещения товаров в Евразийском экономическом союзе, которое прошло 22 сентября, представители государств ЕАЭС завершили согласование отдельных положений проекта соглашения. Работа над ним ведется около пяти лет. 14 сентября текущего года проект был представлен членам совета комиссии, но по итогам обсуждения ряд предложений сторон согласовать не удалось. Обсуждение на заседании комитета ЕЭК помогло выработать согласованные позиции и учесть все предложения сторон.

«В ходе заседания совета комиссии решено направить проект на повторное внутригосударственное согласование. При этом стороны взяли на себя обязательство провести его в месячный срок. Рассчитываем до конца текущего года подготовить соглашение для подписания главами государств ЕАЭС», — подчеркнул председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.

Проект соглашения предусматривает использование при перевозках железнодорожным и автомобильным транспортом технического устройства, функционирующего на основе технологии навигационных спутниковых систем.

Документ определяет объекты отслеживания, случаи и условия отслеживания перевозок.

По инициативе кыргызской стороны и по поручению совета комиссии комитет рассмотрел вопрос об отсутствии на внутреннем рынке союза единых подходов к контролю за перемещением товаров двойного и военного назначения. В результате обмена мнениями поддержано предложение Михаила Мясниковича инициировать разработку соглашения об общих принципах и механизмах контроля внутри ЕАЭС. Это обеспечит более широкий подход к вопросу и позволит сторонам иметь четкое понимание, в каком случае и как осуществляются проверки.

«Задача комиссии и стран — работать над развитием союза, а не ограничиваться только положениями договора о ЕАЭС», — отметил Михаил Мясникович.