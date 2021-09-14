«Кумтор» обвиняет «Центерру» в нарушении прав работников компании

«Центерра» пыталась оставить тысячи сотрудников «Кумтора» и их семьи без работы и заработной платы, заявляют в пресс-службе компании «Кумтор Голд Компани».

По ее данным, в начале мая «Центерра» удаленно из Канады отключила доступ к базам данных и информационным системам компании «Кумтор». Заблокированными оказались не только вся техническая и финансовая документация, но и персональные данные сотрудников.

«Согласно акту «О производственном автоматизированном сбое», 15 мая в 19.00 был заблокирован доступ пользователей ко всем компьютерам ЗАО «Кумтор Голд Компани», перестали работать связанные с производством программы и приложения. Например, система мониторинга устойчивости бортов карьера и отвалов, от которой напрямую зависят безопасность и жизни горняков», — говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, также был утрачен доступ к массиву информации отдела кадров, включая паспортные данные сотрудников, сведения об отпусках и рабочем графике, табели. Полностью восстановить их пока не удалось.

«Заблокированной остается и база данных медицинского отдела. А это жизненно важные, тем более конфиденциальные сведения о здоровье тысяч сотрудников «Кумтора» и подрядных организаций. Доступ ко всем этим персональным сведениям по-прежнему есть у «Центерры». Как используют эту информацию, остается только догадываться. «Кумтор» неоднократно направлял в «Центерру» запросы, однако в компании продолжают отрицать факт информационной блокады», — подчеркивают в пресс-службе.

В «Кумтор Голд Компани» считают, что со стороны «Центерры» были грубо нарушены права сотрудников.

«Нужно подчеркнуть, что, заблокировав доступ к информационным системам отдела по управлению человеческими ресурсами, «Центерра» грубо нарушила право на конфиденциальность персональных данных сотрудников, а также их право на доступ к ним. Кроме этого, согласно Закону Кыргызской Республики «Об информации персонального характера», блокировка системы ведения учета документации сотрудников является утечкой персональных данных и нарушением трудовых обязательств «Центерры» перед сотрудниками «Кумтора» — гражданами КР», — говорится в пресс-релизе.