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Экономика

В мире неурожай. Минсельхоз предлагает продлить льготу на ввоз сахара и масла

Прогнозируется, что третий сезон подряд будет идти сокращение производства сахара по всему миру в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов.

Отмечается, что в ведомстве прошла встреча производителей сахарной свеклы, представителей завода по переработке сахарной свеклы ОАО «Каинды-Кант» и импортеров сахара с участием представителей Министерства экономики и финансов и Государственного агентства по антимонопольному регулированию. Обсуждался вопрос о ситуации на мировом рынке сахара и зависимости национального рынка сахара от существующих и предполагаемых объемов производства сахара в основных странах- производителях в мире и ЕАЭС.

Из-за возможного снижения объемов производства сахара Минсельхоз предложил продлить нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на импорт белого сахара и сахара-сырца до 30 сентября и растительного масла — до 31 декабря 2021 года.

«Всех лиц, заинтересованных в ввозе белого сахара и сахара-сырца на территорию Кыргызстана из третьих стран и государств ЕАЭС без уплаты таможенной пошлины и НДС, просим обратиться в отдел продовольственной безопасности по телефонам: +996312623644, 0557557529, 0995754875», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/205731/
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