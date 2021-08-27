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Экономика
Сюжет: COVID-19

COVID-19. На 40 процентов упал объем оборота кафе и ресторанов из-за пандемии

Объем оборота кафе и ресторанов в 2020 году по сравнению с 2019-м снизился на 40 процентов по причине пандемии коронавируса. Такие данные приводит Нацстатком.

По данным ведомства, больше всего пострадали точки общепита в Иссык-Кульской области. Их обороты сократились на 68 процентов. Наименьшие потери понесла в этом плане Баткенская область. Там оборот сократился всего на 22 процента. В Бишкеке — на 42 процента.

В прошлом году снизилось общее количество субъектов питания — с 4 тысяч 547 в 2019 году до 4 тысяч 446 в 2020-м.

По итогам 2020 года ВВП страны впервые за 25 лет упал на 8,6 процента. В 2021-м экономика продолжила падение  даже относительно прошлого года, когда в стране действовали карантинные ограничения. По итогам января — июля текущего года ВВП снизился на 1,6 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/205420/
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