Ввезенные в ЕАЭС до начала пандемии COVID-19 авто нужно вывезти из союза

30 сентября 2021 года заканчивается срок нахождения на территории Евразийского экономического союза автомобилей, временно ввезенных гражданами до начала пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

В условиях закрытых границ граждане, временно ввезшие транспортные средства, не могли выполнить свои обязательства по их обратному вывозу в установленные сроки, что неизбежно имело бы для них существенные материальные издержки. Поэтому ЕЭК несколько раз продлевала сроки нахождения личных машин и других транспортных средств, временно ввезенных до начала пандемии физическими лицами, без уплаты таможенных платежей — сначала до 30 сентября 2020-го, затем до 31 марта текущего года и впоследствии до 30 сентября 2021-го.

«В случае невывоза автомобилей и других транспортных средств до 30 сентября этого года им необходимо будет оплатить в полном объеме таможенные пошлины и налоги», — говорится в сообщении.