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Экономика

В Кыргызстане предлагают разрешить экспорт мазута

В Кыргызстане нефтеперерабатывающим заводам предлагают разрешить вывоз мазута. Соответствующие поправки в постановление правительства о запрете на экспорт нефти и нефтепродуктов вынесло Министерство энергетики и промышленности.

В ведомстве отмечают, что невозможность экспорта мазута может привести к затовариванию резервуаров и приостановить работы НПЗ. Ранее Минэнерго также предлагало разрешить экспорт дизельного топлива по железной дороге в Узбекистан.

Напомним, что запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов действует до насыщения внутреннего рынка или формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/205173/
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