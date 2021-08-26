В Кыргызстане предлагают разрешить экспорт мазута

В Кыргызстане нефтеперерабатывающим заводам предлагают разрешить вывоз мазута. Соответствующие поправки в постановление правительства о запрете на экспорт нефти и нефтепродуктов вынесло Министерство энергетики и промышленности.

В ведомстве отмечают, что невозможность экспорта мазута может привести к затовариванию резервуаров и приостановить работы НПЗ. Ранее Минэнерго также предлагало разрешить экспорт дизельного топлива по железной дороге в Узбекистан.

Напомним, что запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов действует до насыщения внутреннего рынка или формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза.