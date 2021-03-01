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Экономика

В Кыргызстане хотят ввести запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов

В Кыргызстане хотят ввести временный запрет на вывоз (экспорт) нефти и нефтепродуктов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующий проект постановления правительства вынесло на общественное обсуждение Министерство энергетики и промышленности.

Отмечается, что такая мера необходима для недопущения критического недостатка нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке. Запрет предлагается ввести вплоть до формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов на территории ЕАЭС.

Отметим, что в Кыргызстане с начала года дорожает топливо. При этом нефтетрейдеры прогнозируют, что его цена может вырасти в марте еще на 8 сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/185034/
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