Введен временный запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов из Кыргызстана

Введен временный запрет на вывоз (экспорт) нефти и нефтепродуктов из Кыргызстана за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение подписал премьер-министр Улукбек Марипов.

Решение принято для недопущения критического недостатка на внутреннем рынке нефти и нефтепродуктов. Запрет установлен на вывоз нефти и нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом до насыщения внутреннего рынка или формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза.

При этом запрет не распространяется на нефтепродукты, вывозимые c территории Кыргызстана физическими лицами для личного пользования, находящиеся в топливных баках транспортного средства, а также в отдельной емкости объемом не более 20 литров .

Государственной таможенной службе и Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями, Пограничной службе, Министерству транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций поручено принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза нефти и нефтепродуктов.

Решение вступило в силу со дня подписания.