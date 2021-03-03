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Власть

Введен временный запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов из Кыргызстана

Введен временный запрет на вывоз (экспорт) нефти и нефтепродуктов из Кыргызстана за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение подписал премьер-министр Улукбек Марипов.

Решение принято для недопущения критического недостатка на внутреннем рынке нефти и нефтепродуктов. Запрет установлен на вывоз нефти и нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом до насыщения внутреннего рынка или формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза.

При этом запрет не распространяется на нефтепродукты, вывозимые c территории Кыргызстана физическими лицами для личного пользования, находящиеся в топливных баках транспортного средства, а также в отдельной емкости объемом не более 20 литров.

Государственной таможенной службе и Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями, Пограничной службе, Министерству транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций поручено принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза нефти и нефтепродуктов.

Решение вступило в силу со дня подписания.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185210/
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