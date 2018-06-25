В Кыргызстане предлагают ввести запрет на вывоз сырой нефти. С предложением выступило Министерство экономики.
По его данным, в последние годы устойчиво повышаются объемы экспорта нефти в Таджикистан и Узбекистан. Потребности Кыргызстана в нефтепродуктах покрываются за счет импорта из России.
В КР работает четыре завода по переработке нефти. Запасы сырья незначительные. Потребность — составляет 1,5 миллиона тонн нефти, а ежегодная добыча — около 130 тысяч тонн.
Для защиты внутреннего рынка и поддержки отечественных нефтеперерабатывающих предприятий Минэконом предлагает запретить вывоз сырой нефти на 6 месяцев (июнь-ноябрь).
Министерство экономики предлагает ввести аналогичный запрет на всей территории Евразийского экономического союза.