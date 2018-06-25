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Экономика

В Кыргызстане предлагают ввести запрет на вывоз сырой нефти

В Кыргызстане предлагают ввести запрет на вывоз сырой нефти. С предложением выступило Министерство экономики.

По его данным, в последние годы устойчиво повышаются объемы экспорта нефти в Таджикистан и Узбекистан. Потребности Кыргызстана в нефтепродуктах покрываются за счет импорта из России.

В КР работает четыре завода по переработке нефти. Запасы сырья незначительные. Потребность — составляет 1,5 миллиона тонн нефти, а ежегодная добыча — около 130 тысяч тонн.

Нефтеперерабатывающие заводы загружены на 50-70 процентов из-за нехватки сырья. При этом, по информации Государственной таможенной службы, в 2016-2017 годах в Таджикистан вывезли 13 тысяч 361,6 тонны нефти, в Узбекистан — 13,8 тысячи тонн.

Для защиты внутреннего рынка и поддержки отечественных нефтеперерабатывающих предприятий Минэконом предлагает запретить вывоз сырой нефти на 6 месяцев (июнь-ноябрь).

Министерство экономики предлагает ввести аналогичный запрет на всей территории Евразийского экономического союза.
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