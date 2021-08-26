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Экономика

ЕАЭС вводит антидемпинговую пошлину на алюминиевую посуду из Китая

Коллегия Евразийской экономической комиссии решила ввести антидемпинговые меры в отношении алюминиевой посуды из Китайской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Речь идет, в частности, о кастрюлях, сковородах, сотейниках, блинницах, гусятницах и казанах. Размер антидемпинговой пошлины составит 21,89 процента, срок ее действия — пять лет.

Мера принята по итогам проведенного департаментом защиты внутреннего рынка ЕЭК расследования. Основанием для его инициирования послужило заявление, поданное Объединением производителей, поставщиков и потребителей алюминия в интересах производителей государств Евразийского экономического союза АО «Алюминий Металлург Рус», АО «Нева металл посуда», ООО «Сково» и ЗАО «Завод «Демидовский». Заявление также было поддержано производителями ООО «ПоварЛюкс» и ОАО «Кукморский завод Металлопосуды».

Информация, полученная в ходе расследования, позволила сделать выводы о наличии демпингового импорта товара из КНР и вызванного им материального ущерба отрасли экономики союза. Это в соответствии с договором о ЕАЭС является основанием для применения антидемпинговой меры.

«Действие меры позволит нивелировать неблагоприятное воздействие демпингового импорта со стороны китайских компаний и будет способствовать восстановлению производственно-экономического и финансового состояния соответствующей отрасли ЕАЭС», — отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/205149/
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