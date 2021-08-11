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Экономика

В КР руководители не понимают, зачем нужна система корпоративного управления

«Многие собственники бизнеса и руководители не понимают, зачем нужна система корпоративного управления», — заявил сегодня глава Госфиннадзора Арзыбек Кожошев на круглом столе, говоря о препятствиях в развитии корпоративного управления.

По его словам, большая часть предприятий также находится в тени из-за несовершенства фискальной политики. В предприятиях с госдолей есть проблема слабой кадровой политики. Не все акционерные общества имеют утвержденные квалификационные требования. Соответственно, качество управления падает.

«Есть слабая работа по приватизации активов, проблемы плохого инвестклимата. Ценные бумаги предприятий с госдолей неликвидные и не торгуются на бирже, в том числе, потому что их менеджмент не уделяет внимания привлечению инвестиций на фондовом рынке через выпуск ценных бумаг», — рассказал Арзыбек Кожошев.

«Сегодня только крупные корпорации могут создать условия для развития малого и среднего бизнеса. Ведь конечным результатом их деятельности является создание новых рабочих мест и увеличение поступлений в бюджет», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/203671/
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