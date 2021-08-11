Нурипа Муканова: Компании с госдолей в Кыргызстане пробуксовывают

«В Кыргызстане акционерные общества с государственной долей пробуксовывают. Надо понять, что нам мешает усилить корпоративную ответственность», — заявила сегодня во время круглого стола генеральный секретарь Антикоррупционного делового совета Нурипа Муканова.

По ее словам, сейчас экономика в очень трудной ситуации, и прогнозы неутешительные. Госкомпании переживают нелегкие времена, но нужно сделать так, чтобы они помогли экономике совершить рывок.

«Нам нужно вывести из тени экономику, вести борьбу с коррупцией. АДС начал работу в этих направлениях. Наша задача — выявить наболевшие вопросы, чтобы внести системные изменения. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ведет мониторинг по противодействию коррупции в странах. Там есть индикаторы, среди которых один касается корпоративной ответственности. Эту систему пытались внедрить в Кыргызстане в рамках проекта Азиатского банка развития «Корпоративное управление предприятием». Но по итогам не все выявленные проблемы были устранены», — отметила Нурипа Муканова.