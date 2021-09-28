Кыргызско-Российский фонд развития войдет в состав АДС в качестве наблюдателя

Для укрепления взаимодействия и эффективной антикоррупционной работы Кыргызско-Российский фонд развития (РКФР) войдет в состав Антикоррупционного делового совета при президенте в статусе наблюдателя. Об этом сообщает пресс-служба АДС.

Отмечается, что у представителя РКФР не будет права голосования, выступления с заявлениями или подписания протоколов. В фонде свое решение стать наблюдателем объяснили тем, что АДС на сегодня является одной из эффективных площадок диалога между государством, гражданским сектором и бизнес-сообществом.

«Отметим, что основной целью создания Антикоррупционного делового совета является совершенствование основных направлений государственной политики в области противодействия коррупции, обеспечение эффективного диалога между органами государственной власти и гражданским обществом по вопросам противодействия коррупции, а также создание благоприятных условий для развития бизнеса, улучшение инвестиционного климата и механизмов защиты и поддержки деятельности субъектов предпринимательства», — говорится в сообщении.