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Экономика

Кыргызско-Российский фонд развития войдет в состав АДС в качестве наблюдателя

Для укрепления взаимодействия и эффективной антикоррупционной работы Кыргызско-Российский фонд развития (РКФР) войдет в состав Антикоррупционного делового совета при президенте в статусе наблюдателя. Об этом сообщает пресс-служба АДС.

Отмечается, что у представителя РКФР не будет права голосования, выступления с заявлениями или подписания протоколов. В фонде свое решение стать наблюдателем объяснили тем, что АДС на сегодня является одной из эффективных площадок диалога между государством, гражданским сектором и бизнес-сообществом.

«Отметим, что основной целью создания Антикоррупционного делового совета является совершенствование основных направлений государственной политики в области противодействия коррупции, обеспечение эффективного диалога между органами государственной власти и гражданским обществом по вопросам противодействия коррупции, а также создание благоприятных условий для развития бизнеса, улучшение инвестиционного климата и механизмов защиты и поддержки деятельности субъектов предпринимательства», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/208579/
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