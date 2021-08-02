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Экономика

С начала года через «Сводный пост» оформлено более 102 тысяч накладных

С начала использования автоматизированной информационной системы «Сводный пост» в пункты учета товаров импортеры представили 102 тысячи 11 сопроводительных накладных. Такие данные приводит Государственная налоговая служба.

Из них 88 тысяч 938 сопроводительных накладных представлены по товарам, ввезенным автомобильным транспортом, 10 тысяч 177 накладных — по товарам, ввезенным железнодорожным транспортом и 2 тысячи 896 — по товарам, ввезенным воздушным транспортом.

По сравнению с 2020 годом число оформленных сопроводительных накладных на товары, ввезенные автомобильным транспортом, увеличилось на 32 тысячи 307.

Напомним, что с 1 января 2021 года Государственная налоговая служба на пунктах учета товаров «Чалдыбар», «Ак-Тилек», «Ак-Жол», «Чон-Капка», железнодорожных станциях «Аламедин», «Кара-Балта», «Бишкек-1», «Кара-Суу», в аэропортах «Манас» и «Ош» использует автоматизированную информационную систему «Сводный пост» при учете товаров, ввозимых на территорию республики из стран — членов ЕАЭС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/202871/
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