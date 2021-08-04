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Экономика

Электронные сопроводительные накладные офорляют через систему «Сводный пост»

Налогоплательщики, осуществляющие импорт (ввоз товаров) на территорию Кыргызстана из стран ЕАЭС, могут оформить электронные сопроводительные накладные, используя «Личный кабинет» автоматизированной информационной системы «Сводный пост». Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

В «Личном кабинете» можно создать и заполнить сопроводительную накладную, дистанционно запрашивать и получать необходимые сведения, отслеживать статусы оформления документа, оперативно решать другие возникающие вопросы.

Система «Сводный пост» является одним из компонентов проекта фискализации налоговых процедур «СМАРТ Салым» и позволяет автоматизировать процедуру учета товаров в рамках торговли с государствами ЕАЭС.

Напомним, что с 1 января 2021 года Государственная налоговая служба на пунктах учета товаров «Чалдыбар», «Ак-Тилек», «Ак-Жол», «Чон-Капка», железнодорожных станциях «Аламедин», «Кара-Балта», «Бишкек-1», «Кара-Суу», в аэропортах «Манас» и «Ош» использует автоматизированную информационную систему «Сводный пост» при учете товаров, ввозимых на территорию Кыргызстана из стран — участниц ЕАЭС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/203130/
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