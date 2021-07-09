Благодаря системе «Сводный пост» сбор налогов вырос на 5,5 миллиарда сомов

После установки и запуска в работу системы «Сводный пост» поступления налогов и сборов за шесть месяцев 2021 года выросли на 5 миллиардов 550 миллионов сомов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Государственной налоговой службы Илияз Иманбетов.

По его словам, система «Сводный пост» установлена вблизи границы на постах «Ак-Тилек», «Ак-Жол», «Чалдовар», «Чон-Капка», «Маймак», железнодорожных станциях «Бишкек-1», «Аламедин-1» и «Кара-Балта».

«На сегодня в 11 пунктах ведется учет товаров, которые поступают из стран Евразийского экономического союза. Если раньше как-то умудрялись обойти, уйти от уплаты налогов, то сегодня это сложно сделать, потому что в «Сводном посте» отражаются данные пяти госорганов, они связаны друг с другом», — рассказал Илияз Иманбетов.