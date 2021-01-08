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Власть

Камеры фиксации автономеров в течение недели запустят на всех КПП

В течение недели камеры фиксации автономеров будут запущены на всех пунктах пропуска и интегрированы в систему «Сводный пост». Об этом сообщил и. о. премьер-министра Артем Новиков при посещении КПП «Чон-Капка» в Таласской области.

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По его словам, это позволит исключить коррупционные риски при пересечении государственной границы автотранспортными средствами, занимающимися доставкой грузов.

И. о. главы кабмина уверен, что эффективной борьбы с контрабандой не будет, пока не будет учитываться каждая единица ввозимого на территорию Кыргызстана товара.

Осмотрев территорию КПП, он остался недоволен работой некоторых служб.

«Я не удивлен, что у Пограничной службы одни данные, а у Налоговой службы они совсем другие. Грузовой транспорт просто не доезжает до сотрудников ГНС, так как здесь есть широкий проезд. Только что перед нашей машиной через него проехал бензовоз, избежав налоговой проверки. Неужели было сложно поставить здесь запрещающий знак для грузового транспорта, сделать проезд невозможным для грузового транспорта, поставить систему считывания номеров в конце концов? Все, что мы делаем, бесполезно до тех пор, пока грузовики объезжают наши посты, а мы на это не обращаем внимание», — возмутился Артем Новиков.

Он поручил в сжатые сроки установить систему фиксации проезжающего автомобильного транспорта, сократить ширину проезда и установить запрещающий дорожный знак для проезда грузового транспорта в обход «Сводного поста».

Напомним, что систему «Сводный пост» официально запустили всего неделю назад. А ее пилотная работа в ноябре 2020 года закончилась скандалом. Поездка и. о. премьера Артема Новикова на КПП «Чалдовар» наделала много шума. Он раскритиковал чиновников за провал запуска системы. Пограничная и Налоговая службы публично высказали свою версию того, почему на посту не было видеокамер. В итоге ряд чиновников получил выговоры, а и. о. главы правительства пообещал, что система все-таки заработает, и отметил, что «Сводный пост» нужен именно Налоговой службе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179197/
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