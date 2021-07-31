Минэнерго России запросило в ускоренном режиме ввести запрет на экспорт бензина

Минэнерго обратилось в правительство с предложением выпустить поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры ограничений на экспорт бензина из России. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.

Он на этой неделе уже говорил журналистам, что Минэнерго инициирует введение запрета, оценив ситуацию с биржевыми ценами на топливо, которые неделей ранее несколько раз обновили исторические рекорды. На этой неделе цены снижались и только в последние два дня незначительно прибавили. Николай Шульгинов говорил, что ограничения будут вводиться минимум на три месяца.

По данным ФТС, нефтяные компании России сократили экспорт бензина в мае 2021-го на 24,9 процента по сравнению с маем прошлого года — до $235 миллионов. Объемы снизились на 30,6 процента — до 407,6 тысячи тонн. При этом в январе — мае текущего года экспорт снизился на 5,8 процента — до $1,231 миллиарда, а объемы — на 18,8 процента, до 2,489 миллиона тонн.