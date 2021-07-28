В Бишкеке субъекты предпринимательства заносят на цифровую карту

На цифровую карту уже нанесли 7 тысяч субъектов предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, столичный муниципалитет вводит новую политику в сфере экономики. Работа будет проводиться по двум направлениям: увеличение доходной части бюджета и оптимизация расходной части.

«Первое направление подразумевает инвентаризацию субъектов предпринимательства для выявления их точного количества. Уже начато обследование для введения в цифровую карту дислокации объектов и субъектов предпринимательства на территории Октябрьского района. На карту нанесено около 7 тысяч субъектов», — отметили в мэрии.

Второе направление — внедрение системы цифровизации, которая позволит сократить расходы.

«Внедрение программы учета производственных работ позволит получить данные по точному объему трудозатрат, направленных на обеспечение жизнедеятельности города. К примеру, мы будем знать, сколько дворников выходит на уборку, сколько сотрудников Бишкекзеленхоза работают и где они находятся, какой объем мусора вывезен, сколько транспорта и спецтехники на линии, расход ГСМ. Это позволит определить фактические затраты», — пояснили в муниципалитете.