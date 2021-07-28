За превышение цен на сахар и масло выдано 47 предписаний

За завышение цен на сахар и растительное масло выдано 47 предписаний субъектам торговой деятельности. Об этом сообщает Госагентство антимонопольного регулирования.

Отмечается, что ведомство еженедельно проводит мониторинг оптовых и розничных цен на продукты. Уже осуществлено 225 выездов, проведены разъяснительные мероприятия в 1 тысяче 226 объектах.

«Из-за нарушений выданы 192 уведомления о введении госрегулирования и разъяснения по исполнению приказа госагентства по установленным максимальным надбавкам на сахар и масло», — говорится в сообщении.