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Экономика

За превышение цен на сахар и масло выдано 47 предписаний

За завышение цен на сахар и растительное масло выдано 47 предписаний субъектам торговой деятельности. Об этом сообщает Госагентство антимонопольного регулирования.

Отмечается, что ведомство еженедельно проводит мониторинг оптовых и розничных цен на продукты. Уже осуществлено 225 выездов, проведены разъяснительные мероприятия в 1 тысяче 226 объектах.

«Из-за нарушений выданы 192 уведомления о введении госрегулирования и разъяснения по исполнению приказа госагентства по установленным максимальным надбавкам на сахар и масло», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/202427/
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