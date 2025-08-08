20:19
USD 87.45
EUR 101.77
RUB 1.10
Экономика

В Кыргызстане на 90 дней введут госрегулирование цен на мясо

Министерство экономики и коммерции КР объявило о введении временного государственного регулирования цен на говядину и баранину (за исключением бескостного мяса). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, соответствующий приказ вступает в силу 11 августа 2025 года и будет действовать в течение 90 календарных дней.

Решение принято на основании Закона «О ценообразовании», а также постановлений кабмина, касающихся регулирования цен на социально значимые товары.

Отмечается, что контролировать соблюдение ценового предела будет Служба антимонопольного регулирования при Минэкономики.

Такая мера направлена на предотвращение необоснованного роста цен и обеспечение доступности мясной продукции для населения.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338975/
просмотров: 467
Версия для печати
Материалы по теме
Мониторинг цен на мясо провела антимонопольная служба в Оше
Запретить взимать до 15 процентов за обслуживание в общепите могут в Кыргызстане
На мясо введут государственное ценовое регулирование
В Кыргызстане подорожали основные продукты питания
Цены на продукты обогнали инфляцию. Что заметно подорожало с начала 2025 года
Цены и тарифы в июне выросли почти во всех странах ЕАЭС
Цены на продукты продолжают расти. Что подорожало с начала 2025 года
Цены на продукты. Что подорожало в Кыргызстане и странах ЕАЭС с начала июня
Мировые цены на основные продукты. Что подорожало в мае
Цены на продукты. Что подорожало в мае в Кыргызстане и странах ЕАЭС
Популярные новости
Более 252 миллиардов сомов наличных находится на&nbsp;руках у&nbsp;кыргызстанцев Более 252 миллиардов сомов наличных находится на руках у кыргызстанцев
Более 10&nbsp;тысяч отелей подали в&nbsp;суд на&nbsp;Booking com, требуя компенсации за&nbsp;20&nbsp;лет Более 10 тысяч отелей подали в суд на Booking com, требуя компенсации за 20 лет
Когда рост становится опасным: предупреждение для кыргызской экономики Когда рост становится опасным: предупреждение для кыргызской экономики
В&nbsp;Кыргызстане введут временный запрет на&nbsp;вывоз известняка-ракушечника В Кыргызстане введут временный запрет на вывоз известняка-ракушечника
Бизнес
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
Лето без границ с&nbsp;роумингом от&nbsp;Beeline Лето без границ с роумингом от Beeline
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
8 августа, пятница
20:02
Президент Садыр Жапаров поручил создать новый сквер в Караколе Президент Садыр Жапаров поручил создать новый сквер в К...
19:45
Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в воду
19:20
В Кыргызстане на 90 дней введут госрегулирование цен на мясо
19:00
Афиша Бишкека на выходные: мастер-класс, кино и выставки
18:56
На Камчатке вулкан Ключевская Сопка выбросил пепел на высоту 10,5 километра