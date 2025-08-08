В Кыргызстане на 90 дней введут госрегулирование цен на мясо

Министерство экономики и коммерции КР объявило о введении временного государственного регулирования цен на говядину и баранину (за исключением бескостного мяса). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, соответствующий приказ вступает в силу 11 августа 2025 года и будет действовать в течение 90 календарных дней.

Решение принято на основании Закона «О ценообразовании», а также постановлений кабмина, касающихся регулирования цен на социально значимые товары.

Отмечается, что контролировать соблюдение ценового предела будет Служба антимонопольного регулирования при Минэкономики.

Такая мера направлена на предотвращение необоснованного роста цен и обеспечение доступности мясной продукции для населения.