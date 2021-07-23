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Экономика

Навигационные пломбы при транзите в ЕАЭС запустят не раньше 2022 года

Соглашение по применению навигационных пломб в Евразийском экономическом союзе направлено на рассмотрение стран-участниц. Об этом сегодня во время видеомоста сообщил министр Евразийской экономической комиссии по таможенному сотрудничеству Максат Мамытканов.

«Мы попросили их как можно скорее провести процедуры, чтобы в 2021 году главы государств подписали соглашение. Если не будет замечаний и изменений от стран, то в середине 2022-го пломбы заработают. Мы пытаемся на нашем уровне продвигать эти сроки, чтобы они не были сорваны, так как это очень важно для наших стран», — рассказал он.

В свою очередь директор департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Сергей Владимиров отметил, все стороны надеются снять имеющиеся разногласия после обсуждения. Тогда проект будет направлен на проведение внутригосударственных процедур. Если не будет замечаний от стран, то его вынесут на подписание глав ЕАЭС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/201951/
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