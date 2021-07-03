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Экономика

За месяц приток денежных переводов от мигрантов вырос на $1,9 миллиона

В апреле 2021 года мигранты перевели в Кыргызстан $216,2 миллиона, что на $1,9 миллиона больше, чем в марте. Такие данные приводит Национальный банк.

Всего за четыре месяца мигранты перевели в страну $759,1 миллиона. Это на $225,2 миллиона больше, чем в 2020-м.

Более 97 процентов денежных переводов приходится на Россию — $740,89 миллиона. Из других государств в КР перечислили $4,27 миллиона, США — $10,63 миллиона.

По итогам апреля 2021-го наблюдался и отток денежных средств — $46,2 миллиона. Основную часть денег вывели в Россию — $44,5 миллиона. За четыре месяца отток оценивается в $169,1 миллиона.

Чистый приток денежных переводов в январе-апреле 2021 года в Кыргызстан составил $590 миллионов.

По итогам 2020-го объем денежных переводов в республику составил $2 миллиарда 377,16 миллиона. Из КР в другие страны перечислили $488,23 миллиона. Чистый приток — $1 миллиард 888,93 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/199731/
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