Премьер-министра Канады просят расследовать деятельность Centerra на Кумторе

Премьер-министра Канады просят провести расследование коррупционных практик Centerra Gold при работе на руднике «Кумтор». Об этом говорится в официальном письме Джастину Трюдо от нескольких неправительственных организаций.
Письмо направили представители организации «Антикоррупционный деловой совет КР», общественного объединения «Правильный шаг», «Сети лидеров Кыргызстана», общественного фонда «Джаны Муун». Гражданские активисты обращают внимание главы правительства Канады на проблемы коррупции и отсутствия охраны окружающей среды в Кыргызстане.
В нем также обращается внимание на то, что Centerra Gold Inc. отключила автоматическую систему лазерного сканирования движения ледников на руднике «Кумтор». Гражданские активисты уверены, что это создало угрозу безопасности работников. Они попросили Джастина Трюдо дать оценку и этим действиям с точки зрения канадского законодательства.