Премьер-министра Канады просят расследовать деятельность Centerra на Кумторе

Премьер-министра Канады просят провести расследование коррупционных практик Centerra Gold при работе на руднике «Кумтор». Об этом говорится в официальном письме Джастину Трюдо от нескольких неправительственных организаций.

Письмо направили представители организации «Антикоррупционный деловой совет КР», общественного объединения «Правильный шаг», «Сети лидеров Кыргызстана», общественного фонда «Джаны Муун». Гражданские активисты обращают внимание главы правительства Канады на проблемы коррупции и отсутствия охраны окружающей среды в Кыргызстане.

«Просим провести расследование коррупционных практик на руднике «Кумтор» сотрудниками, в том числе и президентом Centerra Gold Inc., которые являются гражданами Канады. Мы считаем, что они заслуживают наказания за коррупционные преступления, совершенные согласно законам Канады, и за вклад в бесчеловечное обращение с ледниками и выбросы цианида и других опасных химических веществ на самых высоких точках гор, откуда берут начало реки Нарын и Сырдарья», — говорится в заявлении.

В нем также обращается внимание на то, что Centerra Gold Inc. отключила автоматическую систему лазерного сканирования движения ледников на руднике «Кумтор». Гражданские активисты уверены, что это создало угрозу безопасности работников. Они попросили Джастина Трюдо дать оценку и этим действиям с точки зрения канадского законодательства.