Цифра дня. 493,4 тысячи налогоплательщиков сдали декларацию

На 16 июня 2021 года Единую налоговую декларацию по итогам 2020-го представили 493 тысячи 488 налогоплательщиков. Такие данные приводит Государственная налоговая служба.

В том числе 160 тысяч 319 деклараций представлены в электронном виде. Из общего числа деклараций ЕНД представили 49 тысяч 918 организаций, 215 тысяч 474 индивидуальных предпринимателей, 122 тысячи 44 физических лица, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, 47 тысяч 753 физических лица, не имеющих облагаемых доходов, и 58 тысяч 299 государственных и муниципальных служащих. При этом представлены 3 тысячи 978 уточненных деклараций.

Кроме того, 183 тысячи 19 физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые не успели до 1 апреля 2020 года сдать налоговую декларацию за 2019 год, воспользовались возможностью сдать ЕНД в этом году, заполнив две декларации — за 2019 и 2020 годы.