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Экономика

Доллар продолжает штормить. За выходные он подорожал на 20 тыйынов

После падения на прошлой неделе доллар начал отыгрывать позиции. За выходные он вырос в цене на 20-30 тыйынов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают «американца» по 84,2-84,3 сома, а продают — по 84,6-84,8 сома.

Номинальный курс установлен Национальным банком в 84,5671 сома (рост — на 0,29 процента).

Российский рубль при этом немного подрос в цене. Его покупают по 1,16-1,167 сома, а продают — по 1,179-1,185 сома. Официальный курс составляет 1,1798 сома (рост — на 1,02 процента).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/197500/
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