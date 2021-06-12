Пассивный доход. Как получать деньги не работая

Чтобы заработать деньги, необязательно тратить все время и энергию на поиск достойного рабочего места. Можно грамотно вложить средства и получать прибыль.

Жизнь на пассивный доход — мечта, но вполне осуществимая.

Да, на первые шаги для формирования такого дохода нужны средства. Но речь не идет о миллионах. Достаточно небольших вложений, которые потом помогут получать прибыль вне основного места работы.

Чем отличаются доходы

Существует два вида доходов — активный и пассивный. Активный — это средства, которые вы получаете, когда прикладываете регулярные усилия. Например зарплата, доход от выполнения заказов, комиссии от сделки.

Активный доход — деньги, заработанные непосредственно вашими трудом и усилиями.

Если вы уволитесь, не будет заказов, возьмете передышку, активный доход исчезнет. В этом его главное отличие от пассивного. Он подразумевает, что вы регулярно получаете деньги, но не прикладываете активных усилий. Пассивный доход позволяет зарабатывать без необходимости выполнять какую-то работу.

Такой способ — отличный вариант для людей, которые предпочитают проводить свободное время за пределами офиса. По сути, он позволяет получать деньги «из воздуха». Но для создания пассивного дохода нужно приложить немалые усилия.

Пассивный доход формируется независимо от вашего возраста, работоспособности, здоровья, местонахождения и настроения.

Вы все равно получаете деньги, пока не исчезнет его источник. Но пассивный доход необходимо планировать. Чем раньше этим займетесь, тем лучше. Когда вы молоды, выше шансы обеспечить себе большую часть жизни пассивными доходами. Если в возрасте, не спешите отчаиваться. Скорее всего, у вас есть какие-то сбережения и накопления. За их счет можно в ближайшее время начать получать пассивный доход.

Как сформировать пассивный доход

Сначала определитесь, как долго вы готовы откладывать на пассивный доход. Чтобы высчитать срок, ответьте на вопрос: через какое время вам потребуется дополнительный пассивный источник дохода?

Может, это займет год, может, пять, а может, и десять и более, это вопрос индивидуальный.

Чтобы сформировать капитал, который принесет пассивный доход, надо откладывать деньги. Составьте четкий план. Например, приучите себя с каждой зарплаты или любого дохода откладывать 20 процентов. Это первое правило финансовой стабильности и устойчивости.

Если боитесь, что все тут же потратите, определите сумму, которую вы готовы вкладывать каждый месяц для формирования пассивного источника заработка. Не ждите эффекта сразу. Его не будет ни через месяц, ни через полгода. Да и от вложенной суммы многое зависит. Проще говоря, чем больше вы вложите для формирования пассивного дохода, тем больше получите в ответ.

Не ограничивайтесь одним источником заработка. Даже если вы получаете неплохую прибыль от какого-либо дела, не стоит останавливаться на этом.

Некоторым достается что-то в виде наследства. Такой доход тоже можно использовать в качестве капитала. Вариантов много, нужно просто хорошо подумать, на что вы можете надеяться именно в вашем случае.

Определите, сколько денег вам надо получать. Подумайте, вы хотите получать деньги раз в месяц или раз в год, до конца жизни или в течение какого-то времени.

Можно, например, определить для себя суммы, которые вы хотите получать каждый месяц, помимо основного заработка. И медленно, но верно идти к цели. Но она должна быть реальной. Для начала добейтесь, чтобы ваш пассивный доход составлял как минимум половину зарплаты.

Как только четко и ясно определитесь с этим, сможете выбрать подходящие инструменты для формирования пассивного дохода.

Куда вкладывать деньги

Это только на первый взгляд кажется, что вариантов вложения средств и пассивного дохода немного. На деле возможностей достаточно. Но везде есть особенности и нюансы, которые стоит учитывать при вложении средств.

Многие думают, что пассивный доход не требует усилий. То есть один раз вложили деньги и через некоторое время получаете прибыль. Увы, это так не работает. Надо постоянно анализировать ситуацию и искать новые источники дохода. Нужно всегда искать способы перевести активный доход в пассивный.

На сегодня самым простым, понятным и доступным видом пассивного дохода можно назвать депозиты. Этот вариант для тех, кто не особо разбирается в финансах, однако понимает, что просто хранить деньги невыгодно. Но заработать много вряд ли получится, ведь проценты по депозитам низкие.

Если вы хотите жить безбедно в старости, можно вложить деньги в Негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Вы будете регулярно откладывать деньги, доходы увеличиваются за счет капитализации. При длительном инвестировании ежемесячная пенсия может превысить ваши ежемесячные вложения в разы.

Главный минус НПФ — вклады не застрахованы. Если фонд обанкротится, возможно, вы не вернете средства.

Высокий доход владельцу могут принести ценные бумаги. Они не пользуются в нашей стране особой популярностью. Те, кто рискнул и вложился в них, чаще всего останавливаются именно на этом варианте пассивного дохода.

На рынке Кыргызстана есть два вида ценных бумаг — акции и облигации. Более простой и понятный вариант — облигации. Принцип как у депозита. Отличие в том, что вы можете продавать и покупать эти ценные бумаги. Вы не теряете полученных процентов, если продали облигации раньше истечения их срока действия. Процентные ставки по облигациям выше, так как нет посредника в лице банка.

Акции — более рискованный инструмент. В случае форс-мажора никто не вернет деньги, а доход зависит от результатов годовой деятельности компании.

Фирма ушла в убыток — вы ничего не получаете, вышла в прибыль — можете получить солидные дивиденды. Поэтому помните, что ценные бумаги обещают высокую доходность относительно других вариантов. Но вкладываете вы в них на свой страх и риск.

Если у вас есть дополнительная жилплощадь, можете сдавать ее в аренду и получать пассивный доход. Этот вариант близок более консервативным людям, которые инвестируют в недвижимость, во что-то материальное.

Недвижимость вряд ли обесценится до нуля, поэтому рисков особых нет.

Но расходы на содержание квартиры, коммунальные услуги, периодический ремонт могут сильно уменьшать доходы.

Если вы умеете создавать, придумывать, решать человеческие проблемы, то можете сделать ставку на интеллектуальную собственность. За песню, ставшую хитом, или изобретение вы можете получать роялти до конца жизни.

Чтобы жить на такой пассивный доход, придется создать что-то очень востребованное и правильно оформить права на него.

Попробовать стоит. Например, создав Гарри Поттера, Джоан Роулинг стала первым долларовым миллиардером с помощью написания книг.