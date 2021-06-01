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Экономика

Эксперты предложили меры для продвижения зеленой экономики

В сельском хозяйстве Кыргызстана собираются использовать калифорнийских червей для производства органических удобрений. Об этом сообщили в «Зеленом альянсе Кыргызстана».

По словам экспертов, красные калифорнийские черви являются ценными производителями природного удобрения — биогумуса. Они используются при переработке отходов животноводства, промышленных отходов и сточных вод. Считается, что черви могут решить некоторые проблемы загрязнения окружающей среды. Их взрослые особи имеют продолжительность жизни до 15 лет, они выносливы, просты в уходе, быстро размножаются.

«Учитывая выгоду от применения данной «зеленой» технологии, она предлагается как мера по продвижению и развитию устойчивого сельского хозяйства», — рассказали в организации.

Кроме того, для внедрения и расширения практики использования зеленых, ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий в сельском хозяйстве эксперты разработали рекомендации в сфере животноводства, растениеводства. При этом отмечается, что главной проблемой животноводов и растениеводов является недостаточная информированность о передовых технологиях в сельском хозяйстве. Владельцы фермерских хозяйств про зеленые технологии в сельском хозяйстве знают частично.

«Основные проблемы у них — это дороговизна кормов, отсутствие стабильного источника сбыта, нет стимулирующих зеленое животноводство кредитов или других финансовых инструментов. Животноводы не знают про такие методы зеленых технологий откорма, как гидропонные корма, экструдированные корма. Нет информации про биогазовые установки по переработке навоза. Пытаются делать сбалансированные комбикорма для откорма, но стоимость откорма получается высокой», — заметил эксперт «Зеленого альянса» Арстан Кадыров.

Он уверен, что необходимая информация должна быть широко распространена через сайт Министерства сельского хозяйства и ТВ-каналы с привязкой к страницам в социальных сетях и каналу в YouTube, а также через удобные для фермеров мобильные приложения и площадки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/195846/
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