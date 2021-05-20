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Экономика

ЕЭК обнулила пошлины на трикотажные полотна и товары для солнечных батарей

Ввозные пошлины на трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30 сантиметров обнулены на время проработки вопроса о промышленной кооперации. Такое решение принял совет Евразийской экономической комиссии, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Мера будет действовать на временной основе по 31 декабря 2021 года. Речь идет о полотнах, используемых швейными предприятиями государств союза главным образом для выпуска корсетной продукции. Наибольшие объемы импорта приходятся на Беларусь и Кыргызстан. В союзе на сегодня полотна с требуемыми характеристиками не выпускаются, однако их производство может быть налажено в России.

«В период действия нулевой пошлины заинтересованные производители и потребители продолжат взаимодействие по согласованию технологических требований к трикотажным полотнам и проведению испытаний опытных образцов в целях организации производства на территории ЕАЭС. Предприятия Беларуси и Кыргызстана уже подтвердили свою заинтересованность в приобретении такой продукции», — отметили в торговом блоке ЕЭК.

Сейчас пошлина на рассматриваемую продукцию составляет 3 процента. Мера по временному обнулению ставки вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты официального опубликования решения.

Совет ЕЭК также решил обнулить пошлины в отношении ряда товаров, используемых при производстве солнечных батарей, сроком на два года. Речь идет об импортных материалах и сырье для выпуска фотоэлектрических элементов и модулей на основе высокоэффективной гетероструктурной технологии. В Евразийском экономическом союзе аналоги с требуемыми качественными характеристиками не производятся.

«Современная технология производства таких солнечных батарей делает продукцию востребованной не только на территории союза, но и на зарубежных рынках. Одобренное сегодня решение поможет поддержать внутренних производителей», — отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Кроме того, принимаемая мера будет иметь большое значение для принятия решений об увеличении производственных мощностей по выпуску солнечных батарей.

Совет ЕЭК также поручил коллегии в оперативном порядке рассмотреть вопрос об обнулении ставок пошлин в отношении еще нескольких категорий товаров, используемых для производства солнечных батарей.

Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/194526/
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