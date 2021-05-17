В Кыргызстане начал дешеветь доллар

За выходные доллар в Кыргызстане подешевел сразу на 40-50 тыйынов.

Сегодня обменные пункты и коммерческие банки покупают американскую валюту по 83,9-84 сома, а продают по 84,2-84,4 сома.

Номинальный курс установлен Национальным банком в 84,6213 сома (падение — на 0,04 процента).

Отметим, что курс опустился до отметки, на которой он был в середине января 2021 года.

Курс российского рубля при этом остается стабильным. Его покупают по 1,12-1,127 сома, а продают — по 1,139-1,148 сома. Официальный курс составляет 1,1436 сома (рост — на 0,02 процента).