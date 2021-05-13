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Экономика

Одобрен последний документ для создания ювелирного рынка ЕАЭС

Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила последний документ к соглашению об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Речь идет о заключении, которое позволит государствам ЕАЭС по итогам обзорных визитов удостовериться в том, что в странах союза государственный пробирный надзор осуществляется на должном уровне, предусмотренном соглашением. Документ должен быть утвержден на совете ЕЭК вице-премьерами стран 18 мая.

«Это очень важный шаг к формированию общего рынка ювелирных изделий ЕАЭС с точки зрения бизнеса и потребителей. Общий рынок поможет добросовестному бизнесу расширить свой ассортимент и развивать конкуренцию на евразийском рынке, что в свою очередь будет способствовать снижению цен на ювелирные изделия», — сказал министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.

По его словам, предусмотренные соглашением лучшие мировые практики в сфере пробирного надзора позволят обеспечить защиту прав потребителей.

Одобренный документ создаст необходимые условия в ЕАЭС для полномасштабной реализации международного договора и обеспечения взаимного признания пробирных клейм.

Напомним, что все страны евразийской интеграционной «пятерки» ратифицировали соглашение в ювелирной сфере в рамках ЕАЭС и оно уже скоро вступит в силу.
 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/193864/
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