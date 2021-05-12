От восстановления региональной экономики выиграют зависимые от импорта отрасли

«Зависимые от импорта отрасли, такие как обрабатывающая промышленность, строительство и горнодобывающая, выиграют от восстановления региональной экономики и усилят рост Кыргызстана», — заявила сегодня директор представительства Азиатского банка развития в КР Канокпан Лао-Арая. Она представила прогноз развития республики.

Напомним, что рост экономики Кыргызстана по итогам 2021 года планируется в 3,5 процента, а в 2022-м — 5 процентов. Предполагается, что здоровый экспорт золота обеспечит рост общего до 5 процентов в 2021 и 2022 годах. Между тем импорт может увеличиться примерно на 10 процентов в этом и следующем годах, поскольку предполагается возобновление реализации отложенных инфраструктурных проектов. Денежные переводы, вероятно, еще увеличатся примерно на 5 процентов в указанный период при условии восстановления экономики в Центральной Азии и особенно в Российской Федерации.

«Хотя мы с осторожным оптимизмом смотрим на рост, многое будет зависеть от восстановления стран в Центральной Азии в целом», — сказала Канокпан Лао-Арая.

Для улучшения социальной защиты и стабилизации экономики по мере того, как COVID-19 пойдет на спад, рекомендуется интегрировать в экономику работников, ставших безработными во время пандемии, и возвращающихся мигрантов. Доклад призывает усовершенствовать базу данных социальной защиты с учетом основных демографических показателей, оперативно проверять заявки на получение помощи и оказывать поддержку.

В прошлом году АБР одобрил выделение Кыргызстану $70 миллионов на поддержку мер реагирования на COVID-19. В эту сумму входит пакет кредитных и грантовых средств в $50 миллионов, одобренный в мае, и $20 миллионов в виде чрезвычайной помощи для оказания содействия правительству в укреплении сектора здравоохранения, одобренный в июне.