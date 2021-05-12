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Экономика

Всемирный банк поддерживает пересмотр тарифов на электроэнергию

«Мы положительно восприняли сообщения о планах по пересмотру тарифов на электроэнергию», — заявила сегодня на встрече с журналистами вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде.

По ее словам, тарифы изменяют, чтобы повысить покрытие уровня затрат энергосектора. При этом ВБ был рад узнать, что будут социальные тарифы для поддержки уязвимых слоев населения.

«Я также была рада услышать об активизации возможностей для развития возобновляемых источников энергии. Это положительная характеристика», — отметила Анна Бьерде.

«Низкие тарифы ведут к более высокому потреблению, потому что это выгодно. Низкие тарифы стимулируют потребление выше, чем необходимо. Поэтому мы поддерживаем пересмотр тарифов, потому что в Кыргызстане на сегодня они самые низкие в регионе Европы и Центральной Азии. Но при этом мы не хотели бы видеть, что тарифные реформы легли тяжелым бременем на бедных», — заключила она.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/193755/
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