Цифра дня. 446,4 тысячи тонн ГСМ ввезено в Кыргызстан с начала года

За январь — апрель 2021 года в республику импортировано 446,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Об этом сообщает Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана.

Отмечается, что ввезены 255,3 тысячи тонн бензина, 191 тысяча тонн дизельного топлива и 11,5 тысячи тонн топлива для реактивных двигателей.

«Нефтетрейдеры полностью покрывают потребности страны в ГСМ, не допуская при этом возникновения какого-либо дефицита. Главным и основным источником поставок ГСМ в республику является Россия. Благодаря достигнутому между Кыргызстаном и РФ соглашению поставки нефтепродуктов освобождены от уплаты экспортных пошлин. Такая форма поддержки с российской стороны позволяет потребителям КР экономить существенные суммы. За четыре месяца этого года экономия по пошлинам составила $6,2 миллиона», — подчеркнули в АНК.