Социальные отчисления. Копим на достойную и безбедную старость

Каждый, кто работает официально, делает отчисления в Соцфонд с зарплаты. А как быть тем, кто работает по патенту или вовсе в теневом секторе? Есть несколько способов накопить на достойную старость.

Сколько платят предприниматели

Когда человек берет патент, в Налоговой службе ему обязательно говорят оплатить страховые взносы. Многие считают, что эти отчисления завышенные. Да, порой ставка взноса действительно больше, чем сумма патента.

Но стоит помнить, что именно социальные отчисления формируют вашу будущую пенсию. Поэтому делать их крайне важно.

Делать социальные отчисления с 2019 года стало проще. Да и контроль государства за процессом с каждым годом усиливается. Администрированием страховых взносов занимается именно Налоговая служба. Значит, при получении патента вам, скорее всего, придется сделать отчисления и в Социальный фонд. Если брать электронный патент, то без страхового взноса не обойтись.

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Индивидуальные предприниматели (ИП), которые работают по патенту, платят 10 процентов от размера среднемесячной зарплаты в Кыргызстане. С 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года она составляет 17 тысяч 232 сома. То есть кроме суммы патента, ИП должен перечислить 1 тысячу 732 сома в Соцфонд. Но это примерный расчет. Средний размер зарплаты устанавливается отдельно для каждой области, Бишкека и Оша.

Делая отчисления в Пенсионный фонд, предприниматель финансирует выплаты нынешним пенсионерам. Благодаря ФОМС можно получить гарантированную помощь в государственных медицинских учреждениях. ФОТ выдает путевки в санатории работающим гражданам. Приоритет, конечно, отдают многодетным и малообеспеченным, трудящимся с инвалидностью, детям с инвалидностью и работающим пенсионерам. Но и остальные граждане могут получить путевки.

Те, кто работает по патенту на рынках, реализуя товар из контейнера, в павильонах, киосках, платят ежемесячно не менее 6 процентов от размера среднемесячной заработной платы, сложившейся в районах и городах республики за предыдущий календарный год.

Среднемесячная зарплата в Бишкеке на 2019 год — 21 тысяча 82 сома, но для держателей добровольного патента исчисление идет от 13 тысяч 447 сомов.

Данные по другим регионам можно узнать на сайте Соцфонда.

В случае с добровольным патентом 89,75 процента от суммы уходит в Пенсионный фонд, 10 процентов — в ФОМС, 0,25 процента — в Фонд оздоровления трудящихся. Индивидуальные предприниматели, реализующие товар с лотков, торговых мест, ежемесячно отчисляют не менее трех процентов от средней зарплаты. Распределение сумм идет так же, как и для добровольного патента.

Сколько платят швейники?

Если предприниматель нанимает сотрудников, то платит за них так же, как юридические лица. Исключения сделаны только для тех, кто занят в текстильном и швейном производстве. При подсчете их соцотчислений за основу берут 40 процентов от средней зарплаты. Потом из этой суммы в Соцфонд нужно оплатить 6 процентов.

Для пенсионеров и инвалидов I и II групп, которые работают в швейном и текстильном производстве, установлены отдельные правила социальных отчислений. Пенсионеры платят в Соцфонд 4 процента от 40-процентного размера заработной платы.

Инвалиды I и II групп отчисляют ежемесячно от всех видов выплат, начисленных в их пользу, независимо от источников финансирования, 2 процента в Пенсионный фонд. Мужчины, рожденные до 1 января 1964 года, и женщины, рожденные до 1 января 1969 года, отчисляют 6 процентов в Пенсионный фонд.

Иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие в Кыргызстане и занятые индивидуальной предпринимательской деятельностью, в том числе на рынках, отчисляют ежемесячно 3 процента от среднемесячной заработной платы в солидарную часть Пенсионного фонда.

Если не платить государству?

В стране есть и люди, которые трудоустроены неофициально или считают, что на пенсию невозможно прожить в старости. Они останутся вообще без поддержки? Нет, у них тоже есть возможность накопить на старость.

Если вы задумались о пенсии и накоплениях — это хороший сигнал в финансовом аспекте. Возможно, вы начнете соблюдать основные правила управления личными финансами.

Сначала научитесь откладывать деньги. Как минимум 10 процентов от ежемесячных доходов. Кроме того, научитесь контролировать расходы и планировать свой бюджет. Это позволит не прибегать к отложенным заранее деньгам.

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Теперь самое интересное: отложенные деньги нужно вкладывать. Нельзя позволить им просто лежать в секретном месте и обесцениваться. Нужно вкладывать их, заставлять крутиться, чтобы они приносили прибыль. Необходимо преумножать свой капитал.

В этом случае есть два варианта. Можно либо инвестировать отложенные деньги для получения регулярного пассивного дохода (в ценные бумаги, депозиты, недвижимость), а можно инвестировать деньги в старость — в негосударственные накопительные пенсионные фонды (НПФ).

Инвестировав в НПФ, вы не сможете получить деньги в ближайшее время.

Вы вкладываете на 10-20 лет с возможностью регулярного пополнения, вы копите на старость и приумножаете накопления. После истечения срока договора с НПФ, они начнут выплачивать вам то, что вы накопили, плюс доход, который обещал фонд. Негосударственный пенсионный фонд работает просто. Накопленные деньги населения он вкладывает в активы повышенной надежности.

В Кыргызстане выбирать не приходится. В стране только один негосударственный пенсионный фонд.

Но вполне вероятно, что он окажется более эффективным, чем государственный. Чтобы понять, как поступить, можно запросить выписку о состоянии своих счетов в государственном фонде. Этот документ покажет, какой инвестиционный доход принесли ваши отчисления на пенсию.

Если вас не устроит, вам дается возможность перенаправить поток отчислений из государственного в негосударственный пенсионный фонд. Накопления там не запылятся и будут вложены в качестве инвестиций, соответственно, будут увеличиваться.